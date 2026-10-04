Появились кадры прилета по Северному мосту в Киеве Опубликованы кадры удара по Северному мосту в Киеве

Москва4 окт Вести.Кадры, предположительно, прилета по Северному мосту в Киеве распространяются в сети. Видео удара публикует УНИАН.

На видео запечатлен момент прилета и последующий взрыв.

Ранее 4 октября агентство сообщало о взрыве на мосту. Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о повреждении дорожного полотна.

В воскресенье утром в Киев с необъявленным визитом прибыли канцлер ФРГ Фридрих Мерц и министр экономики Германии Катарина Райхе.

Накануне в МИД России заявили о повторном предостережении иностранцев и дипломатов от нахождения в Киеве и вблизи объектов военного назначения на Украине. В заявлении указали, что в ответ на действия украинских боевиков против мирного населения и гражданской инфраструктуры РФ российская армия продолжает системно наносить последовательные удары по объектам военного назначения в Киеве и других украинских городах.

3 октября в Минобороны РФ сообщили, что в результате ночных ударов беспилотными летательными аппаратами российская армия поразила Северный автотранспортный мост через реку Днепр в Киеве. По данным оборонного ведомства, мост использовался для переброски войск и организации логистики при поставках военных грузов в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).