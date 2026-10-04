Дмитриев пошутил над подключением Мерца к саммиту G7 "с чердака"

Дмитриев пошутил о "прячущемся на чердаке" Мерце Дмитриев пошутил над подключением Мерца к саммиту G7 "с чердака"

Москва4 окт Вести.Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично обратил внимание на то, что канцлер Фридрих Мерц принял участие в онлайн-саммите лидеров стран G7, находясь в мансард. Он связал это с его низкими рейтингами одобрения.

На своей странице в соцсети X глава РФПИ опубликовал скриншот с онлайн-встречи лидеров G7, переговоры которых посвящены ситуации на мировом энергетическом рынке и поставкам дизельного топлива​​​. На нем видно, что Мерц подключился из белой мансарды с покатым окном. Остальные, предположительно, участвовали в совещании из рабочих кабинетов.

Почему Мерц прячется на чердаке? Он только увидел свой рейтинг одобрения в 10%? написал Дмитриев

Ранее Bild со ссылкой на результаты социологического опроса института INSA сообщил, что Рейтинг популярности блока ХДС/ХСС, возглавляемого канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, опустился до исторического минимума. Его обогнала оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ).