Москва3 окт Вести.Рейтинг популярности блока ХДС/ХСС, возглавляемого канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, опустился до исторического минимума. Его обогнала оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), пишет Bild со ссылкой на результаты социологического опроса института INSA.

ХДС/ХСС теряет еще один процентный пункт и набирает всего 18%​​​. В то же время AдГ прибавляет один процентный пункт и впервые достигает отметки в 30%. Таким образом, разрыв между двумя партиями увеличивается до нового рекордного уровня говорится в публикации

Исследование также показало, что СДПГ и "Зеленые" сравнялись по уровню поддержки среди населения: у обоих показатель достиг 14%. За ними следует партия "Левые" с результатом 10%.

Рейтинг популярности остальных партий на данные момент не превышает отметку в 4%.

Ранее стало известно, что примерно девять из десяти граждан Германии считают, что Мерц разрушает страну. По мнению главы РФПИ Кирилла Дмитриева, канцлер ФРГ скоро уйдет в отставку.