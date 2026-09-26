Минпросвещения предложило упростить оформление опеки при помощи цифровизации Минпросвещения предложило перевести часть процедур по опеке в онлайн

Москва26 сен Вести.Минпросвещения России подготовило законопроект, предусматривающий упрощение и ускорение процедуры оформления опеки. Об этом сообщается в официальном канале ведомства в мессенджере MAX.

Инициатива предполагает цифровизацию ряда услуг и расширение электронного обмена данными между ведомствами.

В частности, через портал "Госуслуг" или региональные порталы предлагается разрешить подавать заявление о назначении опекуном или попечителем. В электронный формат также планируется перевести ежегодный отчет о хранении и использовании имущества подопечного и заявление об освобождении от обязанностей опекуна или попечителя.

В министерстве отметили, что сейчас необходимые сведения запрашиваются отдельно по каждому кандидату в опекуны. Расширение межведомственного электронного взаимодействия должно ускорить получение информации и повысить достоверность данных.

Изменения также предлагается внести в банк данных о детях. Минпросвещения намерено дополнить содержащиеся в нем сведения информацией о родителях, условиях жизни ребенка и его документах.

С апреля в России появилась возможность подавать заявление о подтверждении гражданства ребенка в формате онлайн. Кроме того, был расширен круг лиц с правом подачи таких документов.