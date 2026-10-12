Москва12 окт Вести.Наименования подразделениям российской армии теперь будут присваивать в честь погибших защитников Родины. Это следует из указа, подписанного президентом России Владимиром Путиным.

Согласно документу, речь идет о присвоении почетных наименований подразделениям, объединениям, соединениям и воинским частям Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, в том числе батальонам, ротам и их равным, не являющимся отдельными. Такие наименования будут давать в честь выдающихся государственных, военных деятелей и защитников Родины, имеющих особые заслуги перед Отечеством (посмертно).

Согласно документу, присвоение наименований будет производиться Министерством обороны РФ и руководителями федеральных органов исполнительной власти в порядке, установленном ими. Поводом могут стать отвага и мужество, проявленные личным составом при выполнении учебно-боевых, служебно-боевых, оперативно-служебных и служебных задач, а также успехи в полевой, воздушной и морской выучке.

Указ вступает в силу со дня его подписания.