Москва1 окт Вести.Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сухопутных войск с профессиональным праздником. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства отметил, что ратные и патриотические традиции предыдущих поколений служат примером для нынешних военнослужащих.

Сегодня ратные, патриотические традиции предшественников, ветеранов служат достойным примером для нынешнего поколения военнослужащих Сухопутных войск, помогают с честью решать ответственные задачи в ходе специальной военной операции, на других стратегических направлениях говорится в телеграмме

Путин подчеркнул, что Россия гордится подвигами известных военачальников, офицеров и солдат, которые в разные исторические периоды проявляли мужество, самоотверженность и силу духа, защищая свободу и независимость страны.

Президент выразил уверенность, что военнослужащие Сухопутных войск и впредь будут демонстрировать высокий уровень подготовки, сохранять верность присяге и воинскому долгу, а также обеспечивать защиту национальных интересов и безопасности РФ.

День Сухопутных войск России отмечается ежегодно 1 октября. Праздник установлен указом президента от 31 мая 2006 года.

История российских Сухопутных войск начинается с 1 октября 1550 года по старому стилю. В этот день царь Иван Грозный издал указ о размещении в Московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей. На его основе были сформированы стрелецкие полки и постоянная сторожевая служба, а артиллерия была выделена в самостоятельный род войск.