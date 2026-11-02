Путин подписал указ, утверждающий правила оборота военной продукции с Минском Путин утвердил правила ввоза и вывоза военной продукции с Белоруссией

Москва2 ноя Вести.Президент России Владимир Путин подписал указ, регулирующий оборот военной продукции в рамках сотрудничества РФ с Белоруссией. Текст документа размещен на портале официального публикования правовых актов.

Указ устанавливает порядок составления перечней продукции военного назначения, которая может быть ввезена в Россию из Белоруссии и наоборот. Также прописаны методы контроля за соблюдением соответствующих норм.

Ранее стало известно, что взаимный оборот услуг и товаров между Москвой и Минском к концу 2026 года может превысить 70 миллиардов долларов. Страны продолжают вести практически все расчеты в национальных валютах для защиты экономик от скачков денежных курсов.