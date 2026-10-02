Оверчук: товарооборот РФ и Белоруссии может превысить $70 млрд в 2026 году

Объем торговли между РФ и Белоруссией превысит $70 млрд в 2026 году Оверчук: товарооборот РФ и Белоруссии может превысить $70 млрд в 2026 году

Москва2 окт Вести.Торговый оборот между Россией и Белоруссией в текущем году может преодолеть отметку в 70 миллиардов долларов. Такой прогноз дал российский вице-премьер Алексей Оверчук.

По словам зампредседателя правительства, на заседании совета министров Союзного государства была затронута тема укрепления торговых связей, сообщает ТАСС.

Оборот товаров и услуг между Россией и Белоруссией … превысит 70 миллиардов долларов спрогнозировал Алексей Оверчук

Вице-премьер назвал такие значение "очень большой цифрой" и в качестве примера привел показатели объема товарооборота РФ и Китая, который составил около 240 миллиардов долларов.

Это тоже говорит о глубине интеграционных связей подытожил он

В июне президент России Владимир Путин заявлял, что российско-белорусский товарооборот достиг рекордного уровня в 52 млрд долларов.

По мнению белорусского президента Александра Лукашенко, в 2026 году рост товарооборота Белоруссии и России составит как минимум 12% в сравнении с уровнем прошлого года.