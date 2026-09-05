Москва5 сенВести.Брянская область активно работает с Белоруссией, и эта связь только усиливается. Об этом заявил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в беседе с агентством ТАСС.
Ранее чиновник сообщал, что около 64% внешнеторгового оборота региона сейчас приходится на Белоруссию. В 2026 году ожидается рост показателя.
Безусловно, мы активно работаем с соседями, с Белоруссией … И самое главное – [наши связи] усиливаютсязаявил Ковальчук
Он также отметил важность проектов сотрудничества компаний региона с российскими, белорусскими, казахскими, китайскими производителями и контрагентами.