Врио главы Брянской области заявил об усилении связей региона с Белоруссией Ковальчук: связи Брянской области и Белоруссии усиливаются

Москва5 сен Вести.Брянская область активно работает с Белоруссией, и эта связь только усиливается. Об этом заявил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в беседе с агентством ТАСС.

Ранее чиновник сообщал, что около 64% внешнеторгового оборота региона сейчас приходится на Белоруссию. В 2026 году ожидается рост показателя.

Безусловно, мы активно работаем с соседями, с Белоруссией … И самое главное – [наши связи] усиливаются заявил Ковальчук

Он также отметил важность проектов сотрудничества компаний региона с российскими, белорусскими, казахскими, китайскими производителями и контрагентами.