Москва26 июн Вести.Сотрудничество Краснодарского края и Белоруссии позволяет сохранять надежную продовольственную безопасность, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью ИС "Вести".

В Минске проходит форум регионов России и Белоруссии. 70 субъектов РФ получили возможность "сверить часы" с белорусскими партнерами и договориться о новых контрактах.

Мы сегодня развиваем в том числе и дальнейшие наши совместные проекты, в том числе в различных технологиях, которые сегодня очень нужны… У нас за четыре года на 22% увеличился товарооборот. А по итогам прошлого года поставки продукции из Краснодарского края в Республику Беларусь увеличились на 40%. Молочная, мясная продукция… Дополняя друг друга, мы точно делаем продовольственную безопасность надежной, гарантированной.