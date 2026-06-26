МАЗ на форуме в Минске провел переговоры с регионами РФ о поставке техники

МАЗ на форуме в Минске обсудил возможность поставки техники в российские регионы МАЗ на форуме в Минске провел переговоры с регионами РФ о поставке техники

Москва26 июн Вести.Минский автомобильный завод (МАЗ) на площадке форума регионов России и Белоруссии провел переговоры с представителями российских субъектов о поставке техники, рассказал генеральный директор МАЗ Валерий Иванкович в интервью ИС "Вести".

В Минске открылся форум регионов России и Белоруссии. Мероприятие стало площадкой для диалога представителей органов власти и бизнес-сообществ двух стран. Ожидается, что сумма контрактов, которые будут заключены на форуме, превысит 24 млрд рублей. Например, МАЗ планирует заключить большое количество контрактов с российскими регионами.

У нас прямо сегодня идут переговоры с руководителями ряда регионов, потому что здесь присутствуют губернаторы, заместители губернаторов, с которыми мы обсуждаем поставки техники. Цифры не будем озвучивать, это коммерческая тайна рассказал Иванкович

Кроме того, в первый день форума произошло знаковое событие. Сочлененный электробус МАЗ-305Е20 и карьерный самосвал БЕЛАЗ-7513ED стали первыми обладателями нового знака качества "Товар Союзного государства".

Форум охватывает широкий спектр тем: от агропромышленного комплекса и продовольственной безопасности до туризма.