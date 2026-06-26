Сделанные в Белоруссии электробус и самосвал первыми получили знак "Товара СГ"

В Белоруссии произвели первый автобус под знаком "Товар Союзного Государства" Сделанные в Белоруссии электробус и самосвал первыми получили знак "Товара СГ"

Москва26 июн Вести.Электробус МАЗ-305Е20 Минского автомобильного завода и карьерный самосвал БЕЛАЗ-7513ED Белорусского автомобильного завода (БелАЗ) первыми получили знак "Товара Союзного государства". Об этом пишет БелТА.

Церемония вручения знака прошла в Минске в рамках XIII Форума регионов Белоруссии и России. По словам госсекретаря СГ Сергея Глазьева, знак присваивается передовой технике, которая производится совместными усилиями предприятий России и Белоруссии.

Критерием является изготовление товара в основном за счет собственных технологий, материалов, комплектующих и, разумеется, сборки в рамках Союзного государства. При этом более 50% стоимости должно создаваться в Союзном государстве, причем в каждом государстве – не менее 25% пояснил он

Глазьев также сообщил, что сейчас идет работа над механизмом субсидирования процентных ставок для расширения производства этих товаров.