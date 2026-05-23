Первая партия БелАЗов на водороде будет выпущена в 2028 году Первые десять БелАЗов на водороде будут выпущены в 2028 году

Москва23 мая Вести.Ростех совместно с БелАЗом создает карьерный самосвал грузоподъемностью в 220 тонн, который будет работать на водороде. Первая партия из десяти машин будет выпущена в 2028 году. Об этом информационной службе "Вести" сообщил генеральный директор инжиниринговой компании Юрий Васильев.

Под капотом мы все переводим на новый вид топлива – на водородное топливо. Это не только экология, это, конечно, еще и экономика, потому что в первую очередь речь идет о снижении до 20–30% стоимости владения этой машиной при работе ее на карьерах, на жизненном цикле… Мы рассчитываем к концу следующего года – в начале 2028 года – финализировать все испытания. Почему такой длительный период? Нам важно затронуть все времена года: и зимние, и летние, и переходные периоды, и так далее. И, соответственно, с 2028 года у нас уже есть понимание заказа на первую партию машин – 10 машин. И дальше мы постепенно по возрастающей начинаем увеличивать мощности рассказал Васильев

Ранее сообщалось, что БелАЗ и "Луч" выпустили лимитированные часы с деталью от карьерного самосвала, которые раскупили за сутки.