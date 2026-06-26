Подмосковье будет закупать в Белоруссии лебедки лифтов и "подружится" с МАЗом Губернатор Воробьев рассказал о развитии сотрудничества Подмосковья и Белоруссии

Москва26 июн Вести.Московская область ищет новые возможности для расширения сотрудничества с Белоруссией - речь идет, в частности, о новых проектах в сельском хозяйстве и машиностроении. О некоторых из них рассказал в интервью ИС "Вести" губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Сельское хозяйство и машиностроение, по его словам, являются главными сферами активного сотрудничества Подмосковья и Белоруссии.

С Белоруссией мы развиваем, безусловно, сельское хозяйство, все, что связано с переработкой. И к нам приходят коллеги, которые сильны в машиностроении. В частности, в Воскресенске мы построили предприятие - вообще, предприятие построил инвестор из Белоруссии, а мы сделали так, что ему это понравилось, и сегодня он работает в прибыль - это "Белтелекабель" рассказал Воробьев

Чиновник подчеркнул необходимость расширения сотрудничества за счет новых проектов. Например, Подмосковье планирует сотрудничать с белорусскими предприятиями в производстве лифтов.

В частности, лебедки, которые являются важным узлом [лифтов], наш Серпуховский лифтостроительный завод будет приобретать здесь, в Белоруссии. И наоборот, какие-то части в этой кооперации Белоруссия берет у нас. Поэтому мы стараемся дружить, искать новые проекты, потому что сегодня 2026 год - да, мы выросли по сравнению с 2024-м или 2023-м, но важно, что будет через год или два, чтобы мы не потеряли темп. И наша задача - реализовывать новые проекты во всех сферах подчеркнул Андрей Воробьев

Также речь идет о сотрудничестве с Минским автомобильным заводом (МАЗ).

Сейчас у нас с МАЗом задача подружиться для того, чтобы новое оборудование, коммунальная техника также была представлена на российском рынке. Мы ищем разные способы - и в сельском хозяйстве, и в машиностроении рассказал губернатор Подмосковья

Отдельно губернатор Подмосковья выделил гуманитарное направление сотрудничества с Белоруссией.

Есть еще особенная вещь, это связано с гуманитарными направлениями - это образование, методика преподавания учителей, [обучение] детей. Мы хотим, чтобы наши дети знакомились, были дружны так же, как наши президенты, как мы дружим с регионами в Белоруссии - так и наши дети пусть дружат и находят много интересного сказал Воробьев

Дети из Подмосковья, по его словам, регулярно ездят в Белоруссию на отдых - в частности, посещают Брест.

Отдыхают в разных локациях в Белоруссии. И, конечно, особое, священное место - это Брест. Туда постоянно наши дети ездят. Это важно. И Брест тоже прекрасен сегодня. Мы дружим и с предприятиями, и понимаем, насколько важно это священное место для нашей истории подчеркнул Андрей Воробьев

Ранее генеральный директор МАЗа Валерий Иванкович рассказал ИС "Вести" о переговорах с представителями российских субъектов о поставке техники, которые прошли на площадке форума регионов России и Белоруссии в Минске.