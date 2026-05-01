Москва1 маяВести.Президенту Белоруссии Александру Лукашенко презентовали новый трактор - экспериментальный образец Belarus 5425 мощностью 542 лошадиные силы.
Будем считать, что вы произвели космический корабль. Смотрите, не опозорьтесь с качествомсказал президент
Лукашенко сразу же спросил специалистов, как трактор показывает себя в работе, подчеркнув, что продукцию Минского тракторного завода должны покупать именно за хорошее качество.
Упаси господь, у вас будет некачественная техника. Техника должна быть качественная. Уделите этому особое внимание, опуститься мы не можем. Это наш брендпояснил Александр Лукашенко
По информации пресс-службы главы государства, модель Belarus 5425 на сегодняшний день признана самым мощным трактором классической компоновки. Технические характеристики машины соответствуют актуальным мировым тенденциям тракторостроения. Трактор создан на основе белорусских комплектующих.