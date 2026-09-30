Дудаков оценил возможный объем товарооборота РФ и КНР по итогам года Дудаков: товарооборот России и Китая в этом году может достичь 250 млрд долларов

Москва30 сен Вести.Оборот взаимной торговли России и Китая в этом году может достигнуть 250 млрд долларов, важно также, что товарооборот между двумя странами сбалансирован. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" политолог, американист Малек Дудаков.

Товарооборот, по его словам, растет довольно быстро.

В этом году, я думаю, будет 240-250 млрд [долларов]. Это цифры большие. Я для сравнения приведу цифры товарооборота США с Китаем - полтриллиона примерно. Когда-то у нас товарооборот был в 10 раз меньше, а сейчас уже только в два раза меньше. То есть мы уже приближаемся к американским цифрам, и это очень хорошие показатели. Причем, если раньше он у нас он был перекошенный, то есть мы очень много экспортировали в Китай и не так много там закупали, то теперь, как мы видим, уже он довольно-таки сбалансированный. То есть много всего из Китая в Россию тоже идет, так что, в принципе, у нас все неплохо развивается. Слава богу, что и с транзакциями потихоньку разбираемся сказал Дудаков

Ранее посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй призвал мир брать пример с России и Китая в вопросе построения отношений между соседними странами.