Грызлов: товарооборот между Минском и Москвой может превысить $70 мрд

Торговля России и Республики Беларусь может побить рекорд к концу 2026 года Грызлов: товарооборот между Минском и Москвой может превысить $70 мрд

Москва26 окт Вести.К концу 2026 года взаимный оборот товаров и услуг между Москвой и Минском может перешагнуть отметку в 70 миллиардов долларов.

Об этом в интервью журналу "Национальная оборона" заявил посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

По нашим оценкам, оборот товаров и услуг между Россией и Беларусью по итогам 2026 года при соответствующем обменном курсе может превысить $70 млрд сказал дипломат

Он также отметил, что Москва остается главным рынком сбыта для Минска, куда поставляются продукты, нефтехимия, транспорт и спецтехника. При этом практически все расчеты идут в национальных валютах для защиты от скачков курсов, а заводы обеих стран получили равный доступ к госпрограммам поддержки, заключил Грызлов.

Ранее посол заявил, что Россия и Беларусь готовы отразить любую угрозу, вне зависимости от ее характера и масштаба.