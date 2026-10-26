Посол Грызлов заявил о готовности Москвы и Минска отразить любую угрозу Грызлов: Москва и Минск отразят любую агрессию против Союзного государства

Москва26 окт Вести.Россия и Белоруссия отразят любую угрозу, вне зависимости от ее характера и масштаба. Об этом заявил посол России в Белоруссии Борис Грызлов в интервью журналу "Национальная оборона".

Он отметил, что жесткий ответ также последует и на агрессивные действия против Союзного государства (СГ).

Западу следует понимать: Россия и Беларусь готовы отразить любую угрозу, каким бы ни был ее характер и масштаб. На агрессивные военные действия против Союзного государства последует наш жесткий и решительный ответ сказал дипломат

Грызлов отметил, что у Москвы и Минска нет плохих намерений в отношении стран Евросоюза, но вместе с этим напомнил, что в Белоруссии размещено российское тактическое ядерное оружие. Эту меру посол назвал необходимой из-за растущей угрозы рубежам СГ.

Ранее глава командования спецназа Германии Андреас Кюне в интервью изданию Bild признал, что страна готовит бойцов сил специального назначения к войне с Россией.