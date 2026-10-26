Москва26 октВести.Угрозы на западных рубежах Союзного государства (СГ) продолжают нарастать, заявил посол России в Белоруссии Борис Грызлов в интервью журналу "Национальная оборона".
Угрозы нашим общим западным границам растут. Мы видим последствия политики, которую США и их союзники проводили десятилетиями: расширение НАТО на восток, наращивание военного присутствия у наших границ, разрушение договоренностей в области контроля над вооружениямисказал глава дипмиссии
Дипломат подчеркнул, что в ответ на провокационную линию стран Запада в отношении России и Белоруссии были приняты дополнительные меры, связанные с укреплением общего пространства обороны и безопасности Союзного государства.
Грызлов уточнил, что эти шаги опираются на Военную доктрину СГ, его концепцию безопасности, а также двусторонний Договор о гарантиях безопасности в рамках СГ.
По словам посла, это принципиально отличает Союзное государство от стран, где США размещают свое ядерное оружие.
Наш оборонный потенциал включает в себя региональную группировку войск, совместное патрулирование воздушных границ Союзного государства, единую региональную систему ПВО и ряд других компонентовдобавил Грызлов
О том, что НАТО наращивает военное присутствие у границ России и Белоруссии, 22 октября на заседании совместной коллегии военных ведомств Союзного государства в Минске также говорил министр обороны РФ Андрей Белоусов.