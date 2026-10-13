Лукашенко: Минск не собирается ни на кого нападать

В Белоруссии заявили об отсутствии намерения нападать на кого-либо Лукашенко: Минск не собирается ни на кого нападать

Москва13 окт Вести.Белоруссия не собирается ни на кого нападать, но готовится к войне, чтобы избежать ее. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, его слова приводит Telegram-канал "Пул первого".

Глава белорусского государства прокомментировал публикации в СМИ, где говорится о том, что Россия якобы собирается напасть на страны Прибалтики или на Польшу, да еще вместе с Белоруссией.

Откровенно и честно мной было сказано, что мы готовимся к войне, чтобы ее избежать​​​. Ни на кого мы нападать не собираемся подчеркнул он

По его словам, республика должна готовиться к самым негативным сценариям развития международной напряженности.

Александр Лукашенко также отметил, что в последнее время так называемые партнеры уделяют в СМИ пристальное внимание тому, что происходит в вооруженных силах Белоруссии.