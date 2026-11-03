Лукашенко: втягивание Белоруссии в войну приведет к страшному уровню эскалации Лукашенко: вовлечение Белоруссии в войну приведет к страшному уровню эскалации

Москва3 ноя Вести.Втягивание Белоруссии в войну приведет к новому страшному уровню эскалации. Такое заявление сделал лидер страны Александр Лукашенко в ходе выступления на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Втягивание Белоруссии в войну – это не просто эскалация, это страшный новый уровень этой войны сказал президент

Он также подчеркнул, что западные страны не перестают "стращать" собственное население надуманной угрозой с востока, готовясь якобы к войне с РФ в 2030 году. При этом Запад вряд ли осознает масштаб потенциального военного столкновения, отметил белорусский президент.

Конференция проходит 3-4 ноября в столице Белоруссии. На ней присутствуют свыше 600 участников, в том числе Лукашенко, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, руководство Союзного государства, ОДКБ, СНГ, ШОС, ОБСЕ, а также других международных организаций.