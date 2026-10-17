Путин: необходимо разработать меры для повышения производительности труда Путин поручил разработать меры по повышению производительности труда

Москва17 окт Вести.Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Документ опубликован 15 октября на официальном сайте Кремля.

Правительству необходимо разработать комплекс прорывных решений для повышения производительности труда в социальной сфере. Применение этих мер должно стать обязательным для организаций, участвующих в отраслевых программах повышения производительности говорится в документе

Ответственным за исполнение поручения назначен председатель правительства Михаил Мишустин.

Представить результаты работы необходимо до 1 февраля 2027 года.

Ранее сообщалось, что правительство РФ утвердит программу восстановления объектов торговой и логистической инфраструктуры, которые пострадали в результате террористических актов.