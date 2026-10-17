Москва17 октВести.Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Документ опубликован 15 октября на официальном сайте Кремля.
Правительству необходимо разработать комплекс прорывных решений для повышения производительности труда в социальной сфере. Применение этих мер должно стать обязательным для организаций, участвующих в отраслевых программах повышения производительностиговорится в документе
Ответственным за исполнение поручения назначен председатель правительства Михаил Мишустин.
Представить результаты работы необходимо до 1 февраля 2027 года.
Ранее сообщалось, что правительство РФ утвердит программу восстановления объектов торговой и логистической инфраструктуры, которые пострадали в результате террористических актов.