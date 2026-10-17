В РФ обеспечат электронное взаимодействие для мер соцподдержки Путин поручил обеспечить электронное взаимодействие для мер соцподдержки

Москва17 окт Вести.Правительство РФ и Общероссийское общественное движение "Народный фронт "За Россию" обеспечат использование единой системы межведомственного электронного взаимодействия для мер социальной поддержки. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, которое прошло 19 августа 2026 года.

Полный перечень поручений главы государства опубликован на официальном сайте Кремля.

Правительству РФ и совместно с Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" обеспечить использование единой системы межведомственного электронного взаимодействия для предоставления всех документов (сведений), необходимых для назначения гражданам федеральных мер социальной поддержки говорится в документе

Уточняется, что речь идет в том числе о ежемесячных пособиях в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Российский лидер также поручил наладить информирование граждан о причинах отказа в назначении меры соцподдержки.

Доклад о ходе исполнения поручения необходимо представить до 15 декабря 2026 года.