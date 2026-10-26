Путин поручил оптимизировать меры жилищной поддержки семей с детьми в селах

Путин поручил улучшить меры обеспечения жильем семей с детьми в селах Путин поручил оптимизировать меры жилищной поддержки семей с детьми в селах

Москва26 окт Вести.Правительство России и профильные комиссии Государственного совета рассмотрят возможность усовершенствовать меры по обеспечению жильем семей с детьми, проживающих в сельской местности. Такое поручение президента РФ Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.

При подготовке предложений кабмину и комиссиям по направлениям "Инфраструктура для жизни" и "Семья" предписано учитывать количество детей в семье и отдавать приоритет индивидуальному жилищному строительству.

Документ подготовлен по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.