Путин поручил создать такси для пассажиров с детьми по фиксированным тарифам

Путин поручил создать в регионах парки такси с фиксированными детскими тарифами Путин поручил создать такси для пассажиров с детьми по фиксированным тарифам

Москва26 окт Вести.Президент России Владимир Путин поручил регионам рассмотреть вопрос о создании парков легкового такси для перевозок пассажиров с детьми по фиксированным тарифам. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

Рассмотреть вопрос о распространении в субъектах РФ опыта Республики Мордовия по формированию парка автомобилей легкового такси для осуществления перевозок пассажиров с детьми с фиксированным тарифом на такие перевозки говорится в тексте

Доклад глава государства ждет до 15 декабря.

Ранее вице-премьер РФ Андрей Никитин заявил, что российское правительство намерено решить проблему отказов таксистов от заказов с детьми до конца текущего года.