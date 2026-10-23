Никитин: решим проблему отказа таксистов от заказов с детьми до конца года

В правительстве намерены решить проблему отказа таксистов от заказов с детьми Никитин: решим проблему отказа таксистов от заказов с детьми до конца года

Москва23 окт Вести.Правительство России намерено решить проблему отказов таксистов от заказов с детьми до конца текущего года. Об этом заявил вице-премьер РФ Андрей Никитин, пишет KP.RU.

Он отметил, что создание нормативной базы, регулирующей детские перевозки, является одних из ключевых приоритетов его деятельности на новом посту.

Мы, безусловно, до конца года подготовим нормативную базу по регулированию перевозок детей, как я это обещал вам, обещал Валентине Ивановне Матвиенко, публично не раз об этом говорил сказал Никитин

Вице-премьер подчеркнул, что человеческий фактор и комфорт пассажиров должны оставаться на первом месте в транспортной сфере.

Ранее сообщалось, что законопроект, который должен исключить необоснованные наценки на детские тарифы такси, собираются внести в Госдуму до конца 2026 года.