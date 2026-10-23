Москва23 октВести.Правительство России намерено решить проблему отказов таксистов от заказов с детьми до конца текущего года. Об этом заявил вице-премьер РФ Андрей Никитин, пишет KP.RU.
Он отметил, что создание нормативной базы, регулирующей детские перевозки, является одних из ключевых приоритетов его деятельности на новом посту.
Мы, безусловно, до конца года подготовим нормативную базу по регулированию перевозок детей, как я это обещал вам, обещал Валентине Ивановне Матвиенко, публично не раз об этом говорилсказал Никитин
Вице-премьер подчеркнул, что человеческий фактор и комфорт пассажиров должны оставаться на первом месте в транспортной сфере.
Ранее сообщалось, что законопроект, который должен исключить необоснованные наценки на детские тарифы такси, собираются внести в Госдуму до конца 2026 года.