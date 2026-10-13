Минтранс внесет в Госдуму законопроект против наценок на детские тарифы такси

Госдуме предложат запретить наценки на детские тарифы такси Минтранс внесет в Госдуму законопроект против наценок на детские тарифы такси

Москва13 окт Вести.Законопроект, который должен исключить необоснованные наценки на детские тарифы такси, собираются внести в Госдуму до конца 2026 года. Об этом 13 октября сообщили в Минтрансе РФ.

До конца года в Госдуму будет внесен законопроект, исключающий необоснованную наценку на детский тариф проинформировали в министерстве

Также в ведомстве напомнили, что в Башкирии уже проходит тестирование системы льготных промокодов для многодетных семей, которое ведется совместно с "Яндексом". Кроме того, в Минтрансе отметили, что в России начало действовать требование об обязательном наличии детского кресла в такси.