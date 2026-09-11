Москва11 сенВести."Единая Россия" предлагает распространить льготные поездки на такси для многодетных семей на всю страну. Об этом агентству РИА Новости заявила глава комиссии генсовета партии по поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
По ее словам, механизм льготных поездок с использованием промокодов уже тестируют в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске .
Важно, чтобы следующий этап не ограничился несколькими регионами: многодетная семья должна иметь возможность получить такую помощь независимо от места проживаниясказала Кузнецова
Она также выступила за упрощение процедуры получения льготы и снижение бюрократической нагрузки на семьи.
Отдельно Кузнецова отметила необходимость обеспечить безопасность перевозки детей, включая наличие детских кресел и подготовленных водителей.
Ранее Минтранс сообщил о разработке дорожной карты с "Яндекс такси", которая повысит доступность поездок с детьми. Речь идет в том числе о технической готовности автомобилей.