В "Единой России" предложили льготное такси для многодетных по всей России

Кузнецова выступила за льготное такси для многодетных семей В "Единой России" предложили льготное такси для многодетных по всей России

Москва11 сен Вести."Единая Россия" предлагает распространить льготные поездки на такси для многодетных семей на всю страну. Об этом агентству РИА Новости заявила глава комиссии генсовета партии по поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

По ее словам, механизм льготных поездок с использованием промокодов уже тестируют в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске .

Важно, чтобы следующий этап не ограничился несколькими регионами: многодетная семья должна иметь возможность получить такую помощь независимо от места проживания сказала Кузнецова

Она также выступила за упрощение процедуры получения льготы и снижение бюрократической нагрузки на семьи.

Отдельно Кузнецова отметила необходимость обеспечить безопасность перевозки детей, включая наличие детских кресел и подготовленных водителей.

Ранее Минтранс сообщил о разработке дорожной карты с "Яндекс такси", которая повысит доступность поездок с детьми. Речь идет в том числе о технической готовности автомобилей.