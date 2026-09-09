Минтранс подготовил дорожную карту для повышения доступности поездок с детьми

Минтранс планирует повысить доступность поездок с детьми Минтранс подготовил дорожную карту для повышения доступности поездок с детьми

Москва9 сен Вести.Министерство транспорта РФ вместе с "Яндекс такси" разработало дорожную карту, цель которой – повысить доступность поездок с детьми. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что в планах нарастить число автомобилей с детскими креслами, плюс готовить водителей для перевозки семей с детьми.

Ведомство утвердило дорожную карту, разработанную совместно с "Яндекс такси". Она направлена на то, чтобы поездки с детьми стали доступнее, комфортнее и безопаснее" отметили в Минтрансе

Также в министерстве рассказали, что в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске проходит эксперимент – многодетным семьям дают скидочные промокоды на поездки в такси.

По итогам эксперимента планируется создать систему субсидирования, которая может заработать и в других регионах РФ.

Ранее агрегатор такси пообещал скидку пассажирам за слишком долгое ожидает автомобиля. Ее размер может составить до 30%.