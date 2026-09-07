Пассажирам сделают 30-процентную скидку за долгое ожидание такси "Яндекс Go": пассажир может рассчитывать на 30% скидки при долгом ожидании такси

Москва7 сен Вести.Российские пассажиры такси смогут рассчитывать на скидку около 30% при длительном ожидании подачи автомобиля. Об этом ТАСС сообщили в сервисе "Яндекс Go".

Пассажиры "Яндекс Go" смогут сэкономить на поездке в часы, когда такси заказывают особенно много людей. В такие моменты сервис предложит опцию "Позже": машина приедет не сразу, зато поездка будет стоить меньше. Скидку даст "Яндекс Go" за свой счет, она не уменьшит доход водителей сказано в сообщении

Алгоритм заказа такси будет предлагать значение "Позже" автоматически. Например, во время пробок, сильного дождя или после крупных мероприятий. Пассажир сразу увидит, сколько примерно нужно ждать машину и какой будет цена поездки. В среднем ожидание в режиме "Позже" составит 30-40 минут, а скидка - 30%, а иногда даже 50%.

В "Яндекс Go" объяснили, что более равномерное распределение заказов такси по времени поможет бороться со скачками цен, когда ехать надо многим, а свободных машин нет или недостаточно.