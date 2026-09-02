Москва2 сенВести.Итоги эксперимента по тарифам на такси для пассажиров с детьми, который Минтранс совместно с "Яндексом" проводит в Башкирии, планируется подвести к концу 2026 года. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) министр транспорта РФ Андрей Никитин.
После этого проект закона планируется вынести на общественное обсуждение, уточнил ТАСС.
Мы сейчас в с "Яндексом" проводим в Башкирии эксперимент по другим принципам тарифообразования по этой всей работе. Мы договорились о том, что край — конец года, мы должны сформулировать результаты и уже какой-то проект закона на общественное обсуждение вынестисказал Никитин
Глава Минтранса РФ в начале июля уже говорил о том, что в стране необходимо решить проблему завышенных тарифов на поездки с детьми в такси.