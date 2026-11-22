Москва22 ноя Вести.Уравнивание детских тарифов с обычными поездками может привести к тому, что водители такси станут реже принимать заказы с детьми. Такое мнение ИС "Вести" выразил главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.

По словам автоэксперта, агрегаторы могли бы решить проблему, доплачивая водителям за выполнение заказов по детскому тарифу.

Если бы агрегаторы сказали, что мы таксистам готовы, допустим, 50% доплачивать к заказу из своих денег, из агрегаторских, которые у них остаются, – в зависимости от агрегатора и от региона обычно это до 35%, обычно там чуть меньше, 28-30%, но тем не менее, треть от цены заказа. Если бы они сказали таксистам: "Окей, вы будете, если вы закажете по тарифу, берете тариф пассажиров по тарифу "Детский", мы вам плюс 50% от вашего дохода доплачиваем". Тогда вопрос решился бы сам собой. А так сейчас водители, во-первых, будут меньше брать такие заказы – это раз. А во-вторых, кто-то в конце концов, если гайки будут закручивать, плюнет и сделает так же, как другие таксисты в регионах: уйдут вообще в серую зону сказал Кадаков

Он также обратил внимание на практические сложности с перевозкой детей.

Когда ты начинаешь в деталях разбираться, выясняется, что непонятно, как это сделать. Мы детское кресло хотим для ребенка какого возраста? Я не знаю таксистов, у которых есть бустер для подростков. Есть обычные кресла для детей условно семи-восьми лет, и есть люлька для младенцев. Потому что многие таксисты ездят еще на газу, и у них еще в багажнике стоит газовый баллон. Вы просто физически туда, в обычный какой-нибудь седан, в условную Granta или в Kia Rio, вы просто это не впихнете. А если впихнете, то у вас не останется места. Но если вы соотнесете количество заказов на базар-вокзал, куда люди едут с багажом, и количество детских вызовов по детскому тарифу, вы поймете, что детские вызовы – это для таксиста случайный заказ скорее, а люди с багажом – это как раз как правило, потому что это аэропорт, вокзал и так далее заявил Кадаков

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил регионам рассмотреть вопрос о создании парков легкового такси для перевозок пассажиров с детьми по фиксированным тарифам.