Москва30 сен Вести.Ужесточение требований поможет снизить аварийность с самокатами, заявил ИС "Вести" член Общественного совета при Минтрансе Вадим Мельников.

В Следственном комитете России выдвинули инициативу о запрете езды на электросамокатах детям до 16. Кроме того, предлагается распространить статус водителя транспортных средств на пользователей самокатов, а также ввести требования о необходимости получения прав для их управления.

Вадим Мельников отмечает, что относительно правил дорожного движения ждать новых изменений не стоит. Однако не исключено, что ответственность за нарушение самокатчиков будет более детализированной.

По его словам, на данный момент разговор вокруг использования электросамокатов сродни тому, что ранее было вокруг мопедов.

И если мы говорим про получение водительского удостоверения для самокатов, то здесь нужна будет и теория, и практика. Естественно, и должен быть проработан как комплекс того, каким образом обучать и подготавливать. Программа должна быть утверждена, должны быть лицензированные учреждения, экзамены. Их должны принимать, видимо, в Госинспекции по аналогии с любой другой категорией. Что касается ПДД относительно того, как транспортное средство должно участвовать в дорожном движении, то здесь каких-то супердополнений не должно быть заявил он

Вадим Мельников отметил, что инициатива ужесточить правила использования электросамокатов обусловлена проблемами, возникающими из-за пользователей личных самокатов.

В этом году возросла как раз проблема частных транспортных средств. И эти изменения помогут проблему дополнительно купировать и снизить уровень аварийности на этом транспорте полагает эксперт

Еще в марте президент России Владимир Путин поручил МВД и Минтрансу рассмотреть идею ограничить движение электровелосипедов и других средств индивидуальной мобильности по тротуарам.