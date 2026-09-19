После очередной смерти подростка питбайки предложили приравнять к мотоциклам Глава СПЧ Фадеев предложил приравнять питбайки к мотоциклам

Москва19 сен Вести.На питбайки необходимо распространить те же правила пользования, что и на мотоциклы, заявил ТАСС глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

По его словам, эти два транспортных средства фактически ничем не отличаются. При этом питбайками часто пользуются подростки, подвергая свою жизнь опасности.

Однако для того, чтобы это произошло, надо внести изменения в законодательство.

Питбайки нужно приравнять к мотоциклам, распространив на них те же правила пользования говорится в сообщении

Накануне стало известно об очередной трагедии – гибели в Подмосковье подростка, катавшегося на питбайке с приятелем по дороге общего пользования.

Управлявший им 16-летний юноша опрокинулся, его 15-летний пассажир попал под колеса проезжавшего мимо грузовика и погиб на месте.