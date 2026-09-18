Москва18 сенВести.Камера наблюдения запечатлела момент трагического дорожно-транспортного происшествия в подмосковном Одинцово. Кадры опубликовала в MAX прокуратура Московской области.
По данным ведомства, сегодня, 18 сентября, около 9 часов утра 16-летний водитель питбайка ехал по Садовой улице и не справился с управлением транспортным средством.
Питбайк упал, и 15-летний пассажир оказался под колесами грузовика. Юноша погиб на месте.
Одинцовская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и ход процессуальной проверкиговорится в заявлении
В прокуратуре напомнили, что передвигаться на питбайках по дорогам общего пользования, обочинам и тротуарам запрещено.