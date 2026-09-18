Момент смертельного ДТП с подростком-питбайкером в Подмосковье попал на видео

Появилось видео смертельного ДТП с 15-летним подростком в Одинцово Момент смертельного ДТП с подростком-питбайкером в Подмосковье попал на видео

Москва18 сен Вести.Камера наблюдения запечатлела момент трагического дорожно-транспортного происшествия в подмосковном Одинцово. Кадры опубликовала в MAX прокуратура Московской области.

По данным ведомства, сегодня, 18 сентября, около 9 часов утра 16-летний водитель питбайка ехал по Садовой улице и не справился с управлением транспортным средством.

Питбайк упал, и 15-летний пассажир оказался под колесами грузовика. Юноша погиб на месте.

Одинцовская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и ход процессуальной проверки говорится в заявлении

В прокуратуре напомнили, что передвигаться на питбайках по дорогам общего пользования, обочинам и тротуарам запрещено.