Москва19 авгВести.В Татарстане погиб подросток на питбайке, его подруга-пассажирка госпитализирована, сообщает республиканская прокуратура в мессенджере MAX.
ДТП произошло вечером 19 августа в поселке Красный Ключ неподалеку от Нижнекамска.
По предварительным данным,… 17-летний подросток, управляя питбайком, не справился с управлением и въехал в металлическое ограждение на улице Советская в поселке Красный Ключговорится в публикации
Юноша получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. 18-летняя пассажирка питбайка госпитализирована.
На место происшествия выехал исполняющий обязанности Нижнекамского городского прокурора Сергей Божков.
По факту ДТП организована процессуальная проверка, прокуратура взяла ее на контроль.