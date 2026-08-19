В Татарстане погиб подросток, питбайк которого влетел в металлический забор

В Татарстане погиб 17-летний парень, врезавшийся на питбайке в забор В Татарстане погиб подросток, питбайк которого влетел в металлический забор

Москва19 авг Вести.В Татарстане погиб подросток на питбайке, его подруга-пассажирка госпитализирована, сообщает республиканская прокуратура в мессенджере MAX.

ДТП произошло вечером 19 августа в поселке Красный Ключ неподалеку от Нижнекамска.

По предварительным данным,… 17-летний подросток, управляя питбайком, не справился с управлением и въехал в металлическое ограждение на улице Советская в поселке Красный Ключ говорится в публикации

Юноша получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. 18-летняя пассажирка питбайка госпитализирована.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности Нижнекамского городского прокурора Сергей Божков.

По факту ДТП организована процессуальная проверка, прокуратура взяла ее на контроль.