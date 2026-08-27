Двое человек погибли в результате ДТП в Тверской области

Питбайкер врезался в велосипедиста в Тверской области, оба погибли Двое человек погибли в результате ДТП в Тверской области

Москва27 авг Вести.В Тверской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 18-летний молодой человек и 70-летний мужчина. Об этом сообщила прокуратура региона.

ДТП произошло 27 августа в селе Дмитрова Гора Конаковского муниципального округа. Предварительно установлено, что 18-летний юноша на питбайке врезался в велосипедиста.

В результате ДТП оба участника погибли на месте уточняется в канале надзорного ведомства на платформе MAX

Проводится расследование, устанавливаются точные обстоятельства и причины ДТП. Для координации действий правоохранительных органов на месте происшествия находится Конаковский межрайонный прокурор Сергей Ершов.