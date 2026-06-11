Москва11 июнВести.Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего случилось в Старооскольском городском округе Белгородской области.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, жертвой ДТП стал 17-летний молодой человек.
Несовершеннолетний, не имея права управления транспортным средством … не справился с управлением и совершил столкновение с впереди идущим тракторомговорится в публикации прокуратуры Белгородской области, размещенной в мессенджере MAX
В момент происшествия юноша управлял кроссовым мотоциклом. По факту ЧП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.