Подросток без прав на мотоцикле погиб в ДТП в Белгородской области

17-летний байкер погиб при столкновении с трактором в Белгородской области Подросток без прав на мотоцикле погиб в ДТП в Белгородской области

Москва11 июн Вести.Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего случилось в Старооскольском городском округе Белгородской области.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, жертвой ДТП стал 17-летний молодой человек.

Несовершеннолетний, не имея права управления транспортным средством … не справился с управлением и совершил столкновение с впереди идущим трактором говорится в публикации прокуратуры Белгородской области, размещенной в мессенджере MAX

В момент происшествия юноша управлял кроссовым мотоциклом. По факту ЧП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.