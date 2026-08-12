В ДТП погиб несовершеннолетний мотоциклист в Туве

В Туве погиб 16-летний мотоциклист в результате ДТП В ДТП погиб несовершеннолетний мотоциклист в Туве

Москва12 авг Вести.В Туве в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 16-летний мотоциклист. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике. Авария произошла вечером 11 августа в Кызылском районе.

По предварительной информации, несовершеннолетний водитель не справился с управлением и съехал с дороги, в результате чего мотоцикл перевернулся.

В результате автоаварии на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи от полученных травм скончался водитель мотоцикла, в реанимационное отделение доставлен несовершеннолетний пассажир отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают причины аварии.