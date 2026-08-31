Москва31 авгВести.В Русско-Полянском районе Омской области произошло ДТП с мопедом и питбайком, в результате которого погиб подросток. Об этом прокуратура региона сообщила в MAX.
По данным ведомства, в ночь на 31 августа на проселочной дороге столкнулись мопед Alpha под управлением 16-летнего подростка и питбайк, за рулем которого был 14-летний мальчик.
В результате ДТП школьник, управлявший питбайком, скончался на местеговорится в сообщении
Для подростка на мопеде авария тоже не прошла без последствий – его госпитализировали в тяжелом состоянии.
Оба участника ДТП находились в одной компании. Погибший взял питбайк у знакомого, чтобы покататься.