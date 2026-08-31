Один подросток погиб и один пострадал в ДТП с мопедом и питбайком под Омском

Школьник на питбайке погиб при столкновении с мопедом в Омской области Один подросток погиб и один пострадал в ДТП с мопедом и питбайком под Омском

Москва31 авг Вести.В Русско-Полянском районе Омской области произошло ДТП с мопедом и питбайком, в результате которого погиб подросток. Об этом прокуратура региона сообщила в MAX.

По данным ведомства, в ночь на 31 августа на проселочной дороге столкнулись мопед Alpha под управлением 16-летнего подростка и питбайк, за рулем которого был 14-летний мальчик.

В результате ДТП школьник, управлявший питбайком, скончался на месте говорится в сообщении

Для подростка на мопеде авария тоже не прошла без последствий – его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Оба участника ДТП находились в одной компании. Погибший взял питбайк у знакомого, чтобы покататься.