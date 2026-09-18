Москва18 сенВести.Трагическое дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних произошло в подмосковном городе Одинцово, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.
По данным правоохранителей, во время движения по Садовой улице 16-летний водитель питбайка не справился с управлением и транспортное средство упало.
В результате ДТП 15-летний пассажир мото попал под колеса двигавшегося в попутном направлении грузового автомобиля и скончался на местеговорится в заявлении ведомства в MAX
По факту ЧП проводится проверка, по результатам разбирательства будет принято процессуальное решение.