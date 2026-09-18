В Подмосковье 15-летний подросток упал с питбайка и погиб под грузовиком

В Одинцово произошло смертельное ДТП с подростками на питбайке В Подмосковье 15-летний подросток упал с питбайка и погиб под грузовиком

Москва18 сен Вести.Трагическое дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних произошло в подмосковном городе Одинцово, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

По данным правоохранителей, во время движения по Садовой улице 16-летний водитель питбайка не справился с управлением и транспортное средство упало.

В результате ДТП 15-летний пассажир мото попал под колеса двигавшегося в попутном направлении грузового автомобиля и скончался на месте говорится в заявлении ведомства в MAX

По факту ЧП проводится проверка, по результатам разбирательства будет принято процессуальное решение.