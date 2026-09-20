Глава СПЧ Фадеев: курьеры на электровелосипедах должны ездить только с правами

В СПЧ предложили приравнять курьерские электровелосипеды к мопедам Глава СПЧ Фадеев: курьеры на электровелосипедах должны ездить только с правами

Москва20 сен Вести.Обязать курьеров, передвигающихся на электровелосипедах, получать водительские удостоверения предложил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, рассказал ТАСС.

Они все на электровелосипедах, надо приравнять [курьерские] электровелосипеды к мопедам. Для того, чтобы на мопедах ездить по городу, надо иметь [водительское] удостоверение. На мопеде должен быть номерной знак сказал Фадеев

Он уточнил, что в таком случае все нарушения, допущенные курьерами, будут фиксировать дорожные камеры.

В настоящее время электровелосипеды с двигателем мощностью не более 0,25 кВт приравнены к обычным велосипедам, права для их использования не нужны.