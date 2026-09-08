Зарядки для электромобилей предлагают устанавливать в домах без согласия жильцов Зарядки для электромобилей предложили приравнять к коммунальным услугам

Москва8 сен Вести.В России хотят приравнять зарядные станции для электромобилей к базовым коммунальным услугам, чтобы для их установки на придомовых парковках не требовалось решения общего собрания жильцов дома. Об этом со ссылкой на представленные правительству РФ предложения Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций (АПОЭ) пишут "Известия".

В настоящее время для установки зарядных станций на парковке многоквартирного дома требуется решение общего собрания собственников. При этом управляющая компания не имеет обязательств по предоставлению точки подключения для зарядки, что приводит к отказу в монтаже или навязывает потребителю дорогие услуги.

Участники рынка предлагают изменить требования пожарной безопасности для парковок с электромобилями.

Согласно противопожарным правилам, установка зарядных станций в уже построенном доме требует больших затрат на модернизацию системы пожаротушения.

По этой причине АПОЭ предложила приравнять зарядные станции к базовым коммунальным услугам, упростить правила противопожарной безопасности и подключение к электросетям.

С 1 июня 2026 года МЧС ввело новые требования по ограничению распространения пожара в местах размещения электромобилей и зарядного оборудования.

Ранее сообщалось о росте продаж товаров для зарядки электромобилей на 120% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.