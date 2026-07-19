Москва19 июл Вести.Субсидии на покупку экологичных автомобилей в России необходимо перераспределить в пользу электромобилей, исключив из программы поддержки гибриды, которые не способствуют развитию новых технологий. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявила председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры (АЭТИ) Ия Гордеева.

Ранее в Минпромторге предложили втрое сократить госсубсидии на покупку электромобиля или авто с гибридной силовой установкой. Глава АЭТИ призвала не снижать субсидии на покупку электрокаров, а перераспределить общий объем господдержки в их пользу.

Нам кажется на рынке, что все-таки, когда мы говорим о зеленой повестке – это чистые электромобили. Сейчас скидка распространяется и на гибриды, и на электромобили. И нам кажется, что, если эта скидка все-таки уйдет в часть электромобилей, это будет неправильно, потому что субсидировать бензин, на котором в основном ездят гибриды, – это неправильно, поскольку это не новая технология, она не развивает наш потенциал, и субсидировать электрику нужно, а вот по гибридам, мы считаем, нужно приостановить поддержку… Поэтому я думаю, что, конечно, хорошо распределить, но при этом распределить с умом, то есть оставить определенную часть на электромобили и там не снижать скидку, а на гибриды как раз снизить сказала Гордеева

Ранее стало известно, что первые покупатели российских электрокаров "Атом" получили ключи от своих машин. Выдача ключей стартовала 16 июля и продолжится до 15 октября. Покупатели предварительно получают приглашение, после которого могут забрать свой электромобиль.