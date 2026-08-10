Москва10 авг Вести.Дефицит машиномест в паркинге вызван их скупкой третьими лицами, из-за чего реальные жильцы вынуждены хаотично парковаться на придомовой территории. Необходимо законодательно закрепить машиноместо, как неотъемлемую часть квартиры, заявил ИС "Вести" эксперт Народного фронта в сфере ЖКХ Павел Склянчук.

По его мнению, такая мера позволит исключить статус машиноместа, как самостоятельного инвестиционного актива, доступного для покупки посторонними лицами.

Проблема в том, что сегодня машиноместо стало объектом купли-продажи. То есть его могут купить третьи лица, которые не проживают в этой новостройке, не имеют машин, а могут купить в инвестиционных целях, чтобы приобрести солидный актив. Мне кажется, нужно рассматривать машиноместо как неотъемлемую часть квартиры. Сегодня Гражданский кодекс разводит эти объекты недвижимости, их разводит и Налоговый кодекс, но по большому счету это все взаимосвязано заявил Склянчук

Он рекомендует покупать квартиру и парковочное место одновременно. Статистика показывает, что машиноместа дорожают стремительнее, чем сами квартиры. Те, кто не задумывается об этом заранее, попадают в ловушку: позже им приходится переплачивать втридорога, выкупая место у соседей или сторонних лиц, скупивших их на старте продаж.

Нам нужно придумать такую единую парковочную стратегию развития городов в нашей стране и отдать это под контроль Министерства строительства и ЖКХ. В приоритете подземные парковки. Есть международный опыт, и там, где позволяет почва, археология, где нет внутренних коммуникаций, лучше строить подземный паркинг, сделать его единым с жилым комплексом из расчета на количество квартир в доме рассказал эксперт

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о продлении "гаражной амнистии" на пять лет – до 1 сентября 2031 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Механизм действует с 1 сентября 2021 года и позволяет гражданам в упрощенном порядке оформить в собственность капитальный гараж и земельный участок под ним. Во многих случаях земля передается бесплатно.