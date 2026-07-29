В РФ предложили запретить курьерам на электросамокатах ездить по тротуарам ЛДПР предложила запретить курьерам на электросамокатах ездить по тротуарам

Москва29 июл Вести.Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой полностью запретить курьерам передвигаться по тротуарам на электросамокатах.

Кроме того, предлагается обязать курьеров сходить с самокатов на пешеходных переходах и в жилых зонах, а также ввести административную ответственность за разговоры по телефону без гарнитуры во время движения.

Как отметил Слуцкий, цель инициативы – упорядочить работу курьерских служб и снизить количество опасных ситуаций на дорогах.

Тротуар должен оставаться территорией пешехода, а не превращаться в скоростную трассу для служб доставки. Курьеры спешат выполнить как можно больше заказов, едут на высокой скорости, следят за маршрутом в телефоне – и в результате под угрозой оказываются дети, пожилые люди и родители с колясками объяснил лидер ЛДПР

Отмечается, что инициатива вошла в программу ЛДПР "Безопасный курьер", которая ставит своей целью усилить контроль за трудовыми мигрантами, работающими в сфере доставки, повысить ответственность сервисов и обеспечить безопасность граждан.

Ранее в России выступили с инициативой ввести отдельную категорию водительских прав для управления самокатами и другими средствами индивидуальной мобильности.