Мособлдума направит в Госдуму закинициативу о регулировании работы кикшеринга Брынцалов: Мособлдума проработает инициативу о регулировании работы кикшеринга

Москва27 июн Вести.Депутаты Мособлдумы планируют направить законодательную инициативу о регулировании работы сервисов проката электросамокатов на федеральный уровень, сообщил ТАСС председатель парламента Подмосковья Игорь Брынцалов.

Да, потому что без федерального регулирования мы не обойдемся частичными ограничениями сказал Брынцалов

Он подчеркнул, что некоторые округа региона попросили сервисы привести к единому балансу механизм их работы без вреда жителям и бизнесу.

Ранее запрет на работу сервисов кикшеринга вводился в Лобне, Солнечногорске, Люберцах, Котельниках.