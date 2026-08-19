Девять из десяти курьеров на электробайках нарушают ПДД Netvision: более 90% курьеров на электровелосипедах нарушают ПДД

Москва19 авг Вести.Более 90% курьеров, доставляющие товары на электровелосипеде, нарушают правила дорожного движения (ПДД), об этом следует из исследования российского разработчика и производителя комплексных решений в области интеллектуального видеонаблюдения Netvision, текст документа есть в распоряжении ТАСС.

Специалисты проанализировали данные с камер на крупнейших улицах в Екатеринбурге. Из 47,6 тыс. поездок, которые были распознаны с момента запуска платформы в мае текущего года, без нарушения проехали лишь 6% курьеров.

Самым частым игнорируемым правилом стал проезд по пешеходному переходу без спешивания (около 80% всех нарушений). При этом, отметили в Netvision, за последний месяц из 18,7 тыс. поездок правила ПДД соблюдали также только 6% водителей.

Netvision – разработчик и производитель комплексных решений в области ИИ-видеонаблюдения. Платформа включена в Единый реестр российского ПО и используется для построения систем безопасности на государственных и коммерческих объектах по всей стране.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой полностью запретить курьерам передвигаться по тротуарам на электросамокатах.