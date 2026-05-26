В Москве сотрудники ГАИ выписали почти 4 тыс. штрафов велокурьерам

Москва26 мая Вести.В Москве госавтоинспекторы составили более 3,9 тысяч административных материалов за нарушения правил дорожного движения в отношении велокурьеров. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Москвы в мессенджере MAX.

Сотрудники продолжат контролировать курьеров, передвигающихся на СИМ.

С 22 по 24 мая в Москве проходило мероприятие "Велокурьер", направленное на профилактику правонарушений среди курьеров.