Москва14 авг Вести.Частные электросамокаты почти невозможно контролировать: они не имеют опознавательных знаков и ограничений скорости, поэтому являются более опасными чем арендованные у кикшеринговых сервисов. Таким мнением с ИС "Вести" поделился вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Он добавил, что единственный сегмент подобного транспорта, который может контролироваться государством – сервисы аренды.

Люди, которым запрещают прокатные самокаты, идут и за 15-20 тысяч рублей покупают себе свои собственные частные самокаты. … Там разделение по весу идет, до 25 килограммов могут ездить по тротуарам с определенной скоростью, больше, значит, по дорогам общего пользования. Проблема только в одном, что [частные] самокаты никто никогда не взвешивал. … Единственный сегмент российского этого вот микромобильного мира, который контролируется государством и который государство может что-то сказать и там будут делать, - это прокатные конторы рассказал Шапарин

Ранее сообщалось, что доля пользователей кикшеринговых сервисов, которые нарушают правила поездок не превышает 1%. Об этом заявил пресс-секретарь одного из сервисов Денис Балакирев.